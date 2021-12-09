В рязанской больнице спасли ребенка, у которого застряла в трахее огромная деревянная щепка

В больницу обратились родители ребенка, которые сообщили, что мальчику трудно дышать, он мучительно кашлял.

В детской ОКБ в Рязани спасли ребенка, у которого в трахее застряла огромная деревянная щепка. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В больницу обратились родители ребенка, которые сообщили, что мальчику трудно дышать, он мучительно кашлял.

Специалисты выяснили, что в трахее находится инородное тело. Предмет не перекрыл поступление кислорода в организм, но значительно затруднил дыхание.

Предмет извлекли с помощью бронхоскопа — инструмента с камерой, который помогает увидеть и захватить то, что мешает дыханию.

Оказалось, что это была огромная деревянная щепка с острыми краями. Она застряла в горле мальчика, он ходил с ней около трех дней.

«В этот раз после извлечения щепки ребенок сразу стал нормально дышать, для профилактики гнойно-воспалительных осложнений ему назначили противомикробную терапию», — рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.