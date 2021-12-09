В Рязани водитель на «Хендай» сбил 26-летнего пешехода

По предварительной информации, рязанец переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 8 декабря, примерно в 18:05 вблизи дома № 19 по улице Интернациональной. По предварительной информации, 37-летний рязанец на Hyundai Creta сбил 26-летнего местного жителя, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пешеход получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.