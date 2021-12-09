В Рязани умерла работница Лесопаркового хозяйства Анна Макарова

В мэрии выразили соболезнования семье и родным Анны Макаровой.

В Рязани скончалась работница Лесопаркового хозяйства Анна Макарова. Об этом сообщил сайт мэрии.

Анна Макарова трудилась в хозяйстве с 17 лет на протяжении четырех десятилетий. Цветами рязанка украсила участок от Театральной площади до Дома художника, сажала деревья в лесопарке, очищала от валежника, создавала культурные парки, где сегодня отдыхают рязанцы.

20 сентября 1995 года ей присвоили звание «Почетный гражданин Рязани».

В мэрии выразили соболезнования семье и родным Анны Макаровой.