В Рязани объявили новогодние скидки на квартиры

Группа компаний «Стройпромсервис» приготовила для рязанцев пакет новогодних предложений.

Группа компаний «Стройпромсервис» приготовила для рязанцев пакет новогодних предложений.

В жилых комплексах «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы» для покупателей действует скидка до пяти тысяч рублей с каждого квадратного метра. А до 31 декабря все новые клиенты компании могут воспользоваться купоном на дополнительную скидку в 50 тысяч рублей.

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