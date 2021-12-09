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В Рязани 18-летний молодой человек ограбил продавца торговой палатки
В полицию обратилась 58-летняя продавец торговой палатки. Она сообщила, что молодой человек по пояс забрался в окно павильона, вырвал у нее телефон и скрылся.

В Рязани на улице Народный бульвар молодой человек ограбил торговую палатку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 58-летняя продавец торговой палатки. Она сообщила, что молодой человек по пояс забрался в окно павильона, вырвал у нее телефон и скрылся.

На место выехала полиция. Оперативники составили портрет злоумышленника и передали в другие подразделения.

Во время патрулирования сотрудники заметили 18-летнего рязанца, который был похож на злоумышленника по приметам. У него изъяли похищенный телефон.

Выяснилось, что у молодого человека уже есть судимость за кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Проводится расследование.