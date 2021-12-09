В России предложили не возвращать деньги за авиабилеты пассажирам без QR-кода

Авиакомпании попросили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если к моменту вылета у пассажира не окажется действующего QR-кода.

В России предложили не возвращать деньги за авиабилеты пассажирам без QR-кода. Такое заявление сделали на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы, сообщили « Ведомости ».

Авиакомпании попросили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если к моменту вылета у пассажира не окажется действующего QR-кода. Такую норму предлагают ввести, только если тариф был невозвратный.

На встрече также прозвучали и другие предложения. Так, авиаперевозчики просят установить норму, на каком именно этапе предъявлять QR-код — при покупке билета или при регистрации на рейс.

Уточняется, что авиакомпании представят свои предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.