В «Прямом эфире» Андрея Малахова расскажут о лидере рязанской ОПГ Алексее Лебедеве

По информации журналистов, Алексей Лебедев скрывается на Украине от следствия в России, он объявлен в международный розыск. Мужчина смог сбежать во время уголовного процесса. Сейчас он под именем Сергей Виговский вместе со своей женой занимается бизнес-тренингами и даже ведет канал на YouTube.

В «Прямом эфире» Андрея Малахова расскажут о лидере рязанской ОПГ Алексее Лебедеве. Выпуск шоу покажут в четверг, 9 декабря, на канале «Россия 1».

По информации журналистов, Алексей Лебедев скрывается на Украине от следствия в России, он объявлен в международный розыск. Мужчина смог сбежать во время уголовного процесса. Сейчас он под именем Сергей Виговский вместе со своей женой занимается бизнес-тренингами и даже ведет канал на YouTube.

Лебедева уже задерживали на Украине, однако местные правоохранительные органы России его не выдали.