В «Прямом эфире» Андрея Малахова рассказали о лидере рязанской ОПГ Алексее Лебедеве

Лебедев скрывается от следствия на Украине, его объявили в международный розыск.

В «Прямом эфире» Андрея Малахова рассказали о лидере рязанской ОПГ Алексее Лебедеве. Выпуск шоу вышел в эфир в четверг, 9 декабря, на канале «Россия 1».

Лебедев скрывается от следствия на Украине, его объявили в международный розыск.

Под именем Сергей Виговский он вместе со своей женой занимается бизнес-тренингами и ведет канал на YouTube.

Эфир Андрея Малахова можно посмотреть по ссылке .

Ранее его уже задерживали на Украине.