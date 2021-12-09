В «Прямом эфире» Андрея Малахова рассказали о лидере рязанской ОПГ Алексее Лебедеве
Лебедев скрывается от следствия на Украине, его объявили в международный розыск.
В «Прямом эфире» Андрея Малахова рассказали о лидере рязанской ОПГ Алексее Лебедеве. Выпуск шоу вышел в эфир в четверг, 9 декабря, на канале «Россия 1».
Лебедев скрывается от следствия на Украине, его объявили в международный розыск.
Под именем Сергей Виговский он вместе со своей женой занимается бизнес-тренингами и ведет канал на YouTube.
Эфир Андрея Малахова можно посмотреть
Ранее его уже задерживали на Украине.