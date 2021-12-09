\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-4°
Птн, 10
-6°
Сбт, 11
-5°
ЦБ USD 73.6 -0.25 10/12
ЦБ EUR 83.34 -0.02 10/12
Нал. USD 72.40 / 74.30 09:14
Нал. EUR 82.10 / 84.10 09:14
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
Вчера 12:49
1 400
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
Вчера 10:19
1 719
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
2 108
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
7 935
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Касимове женщина чуть не зарезала соседа
Женщина ударила мужчину в плечо и пригрозила убить. Пострадавший выбежал на лестницу и обратился в полицию.

В Касимове утихомирили 45-летнюю женщину, которая угрожала убить соседа кухонным ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 42-летний местный житель. Он сообщил, что ему угрожает соседка.

На место выехали оперативники. Выяснилось, что 45-летняя жительница Касимова пришла в гости к 42-летнему соседу, где собрались общие знакомые.

Готовилось застолье. Женщина отправилась на кухню, чтобы приготовить угощение. Хозяин квартиры поспешил за ней, чтобы помочь приготовить. На кухне он начал «оказывать соседке знаки внимания». Та рассердилась, взяла кухонный нож, ударила мужчину в плечо и пригрозила убить. Пострадавший выбежал на лестницу и обратился в полицию.

Сотрудники утихомирили женщину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за причинение вреда здоровью пострадавшего.