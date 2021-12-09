В Касимове женщина чуть не зарезала соседа

Женщина ударила мужчину в плечо и пригрозила убить. Пострадавший выбежал на лестницу и обратился в полицию.

В Касимове утихомирили 45-летнюю женщину, которая угрожала убить соседа кухонным ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 42-летний местный житель. Он сообщил, что ему угрожает соседка.

На место выехали оперативники. Выяснилось, что 45-летняя жительница Касимова пришла в гости к 42-летнему соседу, где собрались общие знакомые.

Готовилось застолье. Женщина отправилась на кухню, чтобы приготовить угощение. Хозяин квартиры поспешил за ней, чтобы помочь приготовить. На кухне он начал «оказывать соседке знаки внимания». Та рассердилась, взяла кухонный нож, ударила мужчину в плечо и пригрозила убить. Пострадавший выбежал на лестницу и обратился в полицию.

Сотрудники утихомирили женщину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за причинение вреда здоровью пострадавшего.