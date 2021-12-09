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Умерла фельдшер заокского ФАПа Лидия Череватенко
Она работала в родном селе с начала 2000-ых годов.

Умерла фельдшер ФАПа села Заокское Лидия Череватенко. Ей посвятили некролог, опубликованный во вторник, 7 декабря, в группе Рязанского района в соцсети «ВКонтакте».

Череватенко родилась в Заокском. В 1977 году она окончила Рязанское медучилище. В начале 2000-ых годов она стала работать фельдшером в ФАП родного села.

«И ранним утром, и поздним вечером, в выходные и праздники, не жалея собственного здоровья, фельдшер спешила к своим пациентам. Она всегда принимала беды односельчан близко к сердцу, старалась быть полезной и помогать по мере своих возможностей», — отметили в некрологе.

Лидия Череватенко смогла вернуться на пост и после пережитого COVID-19. Однако, как указано в публикации, спустя некоторое время у нее начались проблемы с сердцем. 11 ноября фельдшер умерли от обширного инфаркта. У нее остались двое детей и шестеро внуков.