У рязанцев выкупят дачные участки для прокладки Южного обхода

Часть земли придется выкупить у хозяев дачных участков и угодий. Договариваться придется с сельхозпредприятиями, энергетическими компаниями, садовыми кооперативами, а также более чем со 100 частными собственниками.

В 2022 году начнется строительство большого Южного обхода Рязани. В нашем регионе официально опубликовано распоряжение государственного агентства «Росавтодор» № 4102-р о резервировании полосы земельных участков площадью в 268 гектаров.

Часть земли придется выкупить у хозяев дачных участков и угодий. Договариваться придется с сельхозпредприятиями, энергетическими компаниями, садовыми кооперативами, а также более чем со 100 частными собственниками. Полный список этих людей, а также недвижимости, которой они лишатся, доступен по ссылке .

«Строительство Южного обхода Рязани по плану должно начаться в 2022 году. Проект составлен, ведется подготовка», — прокомментировали РЗН. инфо в учреждении «Поволжуправтодор», управляющем трассой М5 на нашем участке.

Согласно проекту, новый Южный обход Рязани пройдет совсем не так, как он был обозначен на генплане Рязани 2006 года. От нынешней трассы М5 «Урал» он отойдет в районе поселка Храпово, на 190-м км магистрали, потом проследует между садовым товариществом «Коммунальщик» и поселком Божатково, рядом с населенными пунктами Дубровка, Ровное, Синец и Затишье, затем мимо сел Ивкино и Марьино-2, где снова сольется с М5 около ее 210-го км.

Напомним, что ранее планировалось прокладка Южного обхода гораздо дальше на юг, дорога должна была протянуться от Баграмова до Болошнева.