Сасовские полицейские задержали пьяного 56-летнего водителя на «Митсубиси»

Нарушителя заметили на 7-м километре автодороги «Сасово — Демушкино».

Сасовские полицейские поймали пьяного 56-летнего водителя на Mitsubishi Outlander. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя заметили в Сасовском районе на 7-м километре автодороги «Сасово — Демушкино». Сотрудники остановили иномарку и при общении с водителем выяснилось, что тот имеет характерные признаки алкогольного опьянения. Это же подтвердил алкотестер — у водителя обнаружили 1,089 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством. На нарушителя также составили административные материалы.