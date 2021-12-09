Рязанский «Водоканал» закупил более 200 крышек для колодцев из композитных материалов

«Водоканал» решил использовать люки колодцев из альтернативных материалов. Таким образом сотрудники муниципального предприятия попытаются бороться с постоянными кражами — с начала года с городских улиц неизвестные похитили 480 чугунных крышек.

Рязанский «Водоканал» закупил более 200 крышек для колодцев из композитных материалов, а также более 100 люков с кольцом из аналогичных материалов. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила мэрия.

«Водоканал» решил использовать люки колодцев из альтернативных материалов. Таким образом сотрудники муниципального предприятия попытаются бороться с постоянными кражами — с начала года с городских улиц неизвестные похитили 480 чугунных крышек.

Специалисты предприятия постоянно проводят проверки на выявление открытых люков и, в случае совершенной кражи, обращаются в районные отделения полиции. Так, следователи по Октябрьскому району в начале декабря возбудили уголовное дело по факту кражи крышки люка смотрового колодца, находящегося на улице Светлый проезд. В совершении кражи подозреваются двое жителей. В настоящее время сотрудники проверяют их причастность к совершению других аналогичных преступлений.