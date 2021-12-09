Рязанские врачи успешно прооперировали троих пациентов с аневризмой аорты

Специалисты провели процедуры в течение трех недель.

Врачи рязанской БСМП успешно прооперировали троих пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в региональном минздраве.

Специалисты провели операции в течение трех недель. Отмечается, что у двоих пациентов были разрывы, у одного была отложенная операция. «Не дожидаясь разрыва, мы приняли решение прооперировать пациента, потому что у него были постоянные боли, и аневризма могла разорваться в любой момент, что привело бы к опасному для жизни состоянию. Сейчас двое пациентов уже успешно прошли восстановление, еще один — готовится к выписке», — сообщил завотделением сосудистой хирургии Сергей Грязнов.

Как отметили в ведомстве, аневризма — патологическое состояние сосуда. При нем его стенка утончается. Сам сосуд в диаметре увеличивается. Это может привести к разрыву. У пациентов начнется кровотечение — из-за этого их сложно привезти даже в больницу. Чтобы исправить участок, специалисты вшивают выше него протез и замещают аорту искусственным сосудом.

В министерстве подчеркнули, что трудность процедуры заключается в большой кровопотере, которая происходит в процессе. Из-за этого проведение операций обеспечивают бригада врачей.