Рязанец пожаловался на очереди в детской поликлинике № 6

«Загнали в извилистый коридор 3-4 квадратных метра 50 детей! Додуматься ж надо до такого!» — подчеркнул он.

Рязанец пожаловался на очередь в детской поликлинике № 6. Информация опубликована в паблике « Новости Рязани ВКонтакте ».

«Дети задыхаются в незримых для проверяющих катакомбах, а в это время в основном помещении визуально свободно», — указано в посте.

Очевидец отметил, что фото сделано в 8:50 четверга, 9 декабря. «Загнали в извилистый коридор 3-4 квадратных метра 50 детей! Додуматься ж надо до такого!» — подчеркнул он.

Пользователь заявил, что информацию о случившемся он направил в прокуратуру.