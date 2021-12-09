Рязанцу назначили условный срок за ложное сообщение о взрыве в медорганизации

В Рязани вступил в силу приговор по уголовному делу о готовящемся взрыве в медорганизации. Об этом сообщил
В феврале 2021 года гражданин, находясь в медицинской организации, со своего телефона позвонил на номер службы спасения — 112. В региональном управлении ФСБ отметили, что звонок поступил накануне 23 февраля. Мужчина сообщил диспетчеру, что в здании находится взрывчатка.
Полиция не нашли на месте взрывоопасных предметов.
«В результате оперативно-технических и розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Внятно объяснить причины своего поступка он не смог», — отметили в УФСБ.
В суде рязанец признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года с возложением определенных обязанностей.