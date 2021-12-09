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Рязанцев просят помочь починить коляску с электроприводом для инвалида
Необходима помощь специалиста, который сможет решить проблему или даст консультацию по ремонту.

Рязанцев просят помочь найти специалиста, который починит коляску с электроприводом для инвалида-колясочника. Информацию об этом в четверг, 9 декабря, разместили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«Прошу откликнуться порядочного человека, который возьмется решить эту проблему. Если нужны будут какие-то комплектующие, будем искать деньги, чтобы их оплатить. Нужен порядочный специалист, который на добрых началах сможет взяться за ремонт (если он нужен) коляски. Ну или даст хотя бы даст консультацию по этому ремонту. Коляска очень нужна в этой семье, Татьяна недавно стала мамой, нужно много передвигаться. Давайте поможем», — говорится в посте.