Россияне в три раза чаще стали пользоваться услугой «Легкий возврат»

Опрос провели специалисты «Почты России».

Россияне в три раза чаще стали пользоваться услугой «Легкий возврат». Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным опроса, 42% россиян пользовались бесплатным возвратом товаров из интернет-магазинов. При этом треть опрошенных последний раз возвращали товары «Почтой России». По сравнению с прошлым годом, в 2021 году россияне в три раза чаще стали отправлять неподошедшие товары. Уточняется, что чаще всего через «Почту России» возвращают одежду, электронику, комплектующие для автотранспорта и мотоциклов

«Услуга „Легкий возврат“ — это решение для интернет-магазинов и маркетплейсов, превращающее проблему с возвратами в конкурентное преимущество. Сервис повышает уровень покупательской лояльности и стимулирует новые продажи, так как покупатели охотнее делают новые покупки там, где есть такая услуга. По данным UPS и Acquire Convert, 89% клиентов будут готовы сделать повторную покупку, если остались довольны возвратом. А 80% потребителей ожидают бесплатный возврат от онлайн-магазинов. Именно поэтому сервис остается одной из наиболее востребованных и быстрорастущих услуг Почты. И наши партнеры уже оценили качество сервиса­ - ­­­в пиковые месяцы он показывал рост в пять раз», — рассказал директор по маркетингу и развитию продуктов «Почты России» Артем Степин.

Чтобы сделать онлайн-шопинг удобнее и привлекательнее для покупателей, интернет-магазины используют различные программы лояльности, в том числе увеличивают срок возврата. Так, некоторые компании-партнеры «Почты России» из сегмента «Товары для дома» планируют увеличить срок «Легкого возврата» товара до полугода.