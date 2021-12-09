Россиянам рассказали о возможных штрафах за управление автомобилей с «механикой»

Автоэксперт Александр Шумский отметил, что обучение на «механику» и «автомат» — разные программы.

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в своем telegram-канале рассказал о штрафах при вождении машин с механической коробкой передач автомобилистами, сдавшими на права на «автомат».

«Обучение на «механику» и «автомат» — достаточно разные программы. После обучения на «автомате» выдается водительское удостоверение, в котором в графе «особые отметки» будет стоять отметка «АТ"(automatic transmission)», — отметил автоэксперт.

Водителям с такой отметкой, решившим поехать с механической коробкой, грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. «Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — заметил Шумский.