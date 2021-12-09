РГРТУ зачислит шиловских школьников в физико-математическую школу

Теперь учащиеся 10-х и 11-х классов этих образовательных учреждений смогут обучаться в физико-математической школе РГРТУ в дистанционном формате. Занятия будут проходить по трем дисциплинам, включающим основные вопросы математики, физики и информатики в ЕГЭ.

Ректор Рязанского Радиотехнического университета имени Уткина Михаил Чиркин подписал соглашение о сотрудничестве с шиловскими школами № 1 и № 3. Переговоры по этому вопросу прошли в понедельник, 6 декабря.

Теперь учащиеся 10-х и 11-х классов этих образовательных учреждений смогут обучаться в физико-математической школе РГРТУ в дистанционном формате. Занятия будут проходить по трем дисциплинам, включающим основные вопросы математики, физики и информатики в ЕГЭ.