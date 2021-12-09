РГРТУ зачислит шиловских школьников в физико-математическую школу
Теперь учащиеся 10-х и 11-х классов этих образовательных учреждений смогут обучаться в физико-математической школе РГРТУ в дистанционном формате. Занятия будут проходить по трем дисциплинам, включающим основные вопросы математики, физики и информатики в ЕГЭ.
Ректор Рязанского Радиотехнического университета имени Уткина Михаил Чиркин подписал соглашение о сотрудничестве с шиловскими школами № 1 и № 3. Переговоры по этому вопросу прошли в понедельник, 6 декабря.
Теперь учащиеся 10-х и 11-х классов этих образовательных учреждений смогут обучаться в физико-математической школе РГРТУ в дистанционном формате. Занятия будут проходить по трем дисциплинам, включающим основные вопросы математики, физики и информатики в ЕГЭ.
Физико-математическую школу РГРТУ создали в этом году при поддержке регионального правительства. Планируется, что выпускники общеобразовательных организаций, которые готовы сдавать профильную математику, физику и информатику в формате ЕГЭ, будут реализовывать проектную деятельность на базе РГРТУ и познакомятся с предприятиями, которые в будущем смогут рассмотреть в качестве потенциальных работодателей.