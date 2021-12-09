Путин высказался о введении QR-кодов в транспорте

Путин отметил, что вопрос нужно «тщательно проработать». Президент пообещал, что власти постараются не допустить опрометчивых решений в этом вопросе.

Президент России Владимир Путин высказался о введении QR-кодов в транспорте. Решение по введению этой системы должно быть взвешенным, сказал глава государства на встрече с Советом по правам человека, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что вопрос нужно «тщательно проработать». Президент пообещал, что власти постараются не допустить опрометчивых решений в этом вопросе.

В последние недели в России обсуждается запуск системы QR-кодов для поездок в транспорте. Некоторые законопроекты уже рассматривает Госдума.