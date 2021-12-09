Попова: Значимые мутации COVID-19 появляются раз в полгода

По словам главы Роспотребнадзора, в России преобладает дельта-штамм заболевания.

Значимые мутации COVID-19 появляются, предположительно, раз в полгода. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», — сказала главный государственный врач России на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Попова отметила, что заявление о выявлении «британского» штамма заболевания появилось в декабре 2020 года, о выявлении дельта-штамма в Индии — в апреле-мае 2021 года. Спустя года появились данные о выявлении штамма «омикрон».

Также, по словам главы Роспотребнадзора, в России продолжает преобладать дельта-штамм коронавируса.