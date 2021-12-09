Попова рассказала о ситуации с омикрон-штаммом в России

Из прибывших из стран, которые являются зонами риска по завозу «омикрона», в обсерваторах находятся уже 177 человек.

В России по-прежнему выявлены два случая штамма «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости .

Она рассказала, что всего под подозрением 28 человек. У четверых из них выявили штамм «дельта».

Из прибывших из стран, которые являются зонами риска по завозу «омикрона», в обсерваторах находятся уже 177 человек.

«Из них 32 прилетели сегодня утром из Эфиопии, тоже расположены в обсерваторе», — сказала Попова журналистам.