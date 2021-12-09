Попова рассказала о ситуации с омикрон-штаммом в России
Из прибывших из стран, которые являются зонами риска по завозу «омикрона», в обсерваторах находятся уже 177 человек.
В России по-прежнему выявлены два случая штамма «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает
Она рассказала, что всего под подозрением 28 человек. У четверых из них выявили штамм «дельта».
Из прибывших из стран, которые являются зонами риска по завозу «омикрона», в обсерваторах находятся уже 177 человек.
«Из них 32 прилетели сегодня утром из Эфиопии, тоже расположены в обсерваторе», — сказала Попова журналистам.