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Подельнице подозреваемого в убийстве рязанского подростка продлили арест
Следственный комитет попросил продлить арест в СИЗО обвиняемой в убийстве трехкратной чемпионке России по ачери-биатлону Марии Корнеевой до 15 января 2022 года.

В четверг, 9 декабря, в Советском районном суде прошло заседание по ходатайству следователя в деле об убийстве под Рязанью 15-летнего подростка.

Следственный комитет попросил продлить арест в СИЗО обвиняемой в убийстве трехкратной чемпионке России по ачери-биатлону Марии Корнеевой до 15 января 2022 года.

Прокурор и следователь посчитали ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Мать погибшего подростка также попросила суд удовлетворить ходатайство.

Однако адвокат Корнеевой заявила, что причастность ее подзащитной к деянию не доказана.

«Из тех материалов, которые содержит уголовное дело сказано лишь о причастности иного лица к преступлению», — добавила представитель защиты.

Она отметила, что в отношении обвиняемой есть только показания от отчима погибшего подростка Владислава Цикунова, который в целях самозащиты может оговаривать подзащитную.

Адвокат Корнеевой запросила для подзащитной избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Она добавила, что у Корнеевой есть жилое помещение в Рязани и те, кто будут обеспечивать ее жизнедеятельность.

Юрист попросила суд обратить внимания на положительные характеристики подзащитной по месту учебы (девушка аспирантка) и отсутствие судимости.

Мария Корнеева согласилась со словами адвоката.

Суд постановил избрать Корнеевой меру пресечения в виде продления срока под стражей.

Напомним, что 28-летнюю девушку и бывшего отчима убитого арестовали на два месяца. По итогам очной ставки, подсудимые обвинили друг друга в убийстве 15-летнего подростка.