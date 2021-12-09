Опубликован список дорог Рязанской области, которые отремонтируют в 2022 году
Продолжится ремонт основных артерий: Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов и Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское. Всего планируется отремонтировать 187 километров дорог.
В Рязанской области в 2022 году дороги отремонтируют в 11 районах. Об этом сообщили в группе «
Продолжится ремонт основных артерий: Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов и Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское.
В список также попали десять улиц Рязани.
Всего планируется отремонтировать 187 километров дорог.
Полный список ремонтируемых участков можно посмотреть по