В Кузбассе до сих пор не нашли тело последнего шахтера, погибшего на «Листвяжной»
Уточняется, что местонахождение погибшего не могут установить.
В Кузбассе спасатели до сих пор не могут найти тело последнего шахтера, погибшего на «Листвяжной». Об этом в четверг, 9 декабря,
Уточняется, что местонахождение погибшего не могут установить.
«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России проводят повторное обследование горных выработок шахты „Листвяжная“. Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера», — сообщили в МЧС.
Напомним, задымление на шахте произошло в городе Белово в четверг, 25 ноября. В шахте находились 285 человек. Большую часть смогли вывести. За остальными отправились спасатели, однако спустя некоторое время их отозвали.
Фото ngs42.ru