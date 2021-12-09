Момент самосожжения пенсионерки напротив больницы в Уфе попал на видео

Также сообщается, что женщина в момент ЧП говорила, что ее не надо спасать, а в сумке у нее есть послание.

Момент самосожжения пенсионерки напротив больницы в Уфе попал на видео. Кадры в четверг, 9 декабря, опубликовал telegram-канал Shot.

64-летняя женщина пыталась покончить с собой напротив здания больницы. Ее увидели сотрудники медучреждения, вызвали экстренные службы и попытались самостоятельно потушить пламя огнетушителями.

Женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу с ожогами второй степени.

Также сообщается, что женщина в момент ЧП говорила, что ее не надо спасать, а в сумке у нее есть послание. Позже выяснилось, что в письме она рассказывает, что какой-то парень на вишневой «ниве» уже несколько лет насилует и развращает ее 17-летнюю внучку. Но дочь пенсионерки все отрицает, она пыталась отвезти мать к врачу.