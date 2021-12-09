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Минздрав России зарегистрировал самое дорогое лекарство в мире
Стоимость препарата для лечения СМА у детей — от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.

Минздрав России зарегистрировал препарат Zolgensma. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщило РИА Новости.

«Дата государственной регистрации: 9.12.2021», — указано в реестре лекарственных средств.

Препарат применяется для лечения СМА (спинальной мышечной атрофии). Он считается самым дорогим лекарством в мире. Стоимость одной инъекции — от 2,1 до 2,5 миллиона долларов. Ранее Zolgensma использовали в других странах.

Ранее в России зарегистрировали два препарата для лечения СМА — «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдиплам». Цена одной иньекции «Спинразы» — 125 тысяч долларов.

Отмечается, что при спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции. Из-за этого ребенок может перестать двигаться и даже дышать.