Мэрия планирует увеличить пропускную способность по платному путепроводу в Рязани

Власти отметили, что «неоднократно» направляли владельцу путепровода (ЗАО «ИК «РПД — Рязань») предложения по организации безвозмездного проезда по платному путепроводу в рабочие дни в часы пиковых нагрузок.

Мэрия планирует увеличить пропускную способность по платному путепроводу в Рязани. Об этом администрация города сообщила в социальных сетях.

Власти отметили, что «неоднократно» направляли владельцу путепровода (ЗАО «ИК «РПД — Рязань») предложения по организации безвозмездного проезда по платному путепроводу в рабочие дни в часы пиковых нагрузок.

«К сожалению, пока соглашения с ЗАО «ИК «РПД — Рязань» нам не удалось достигнуть. Напомним, что возможен объезд платного путепровода. Мы планируем продолжить проработку вопроса увеличения пропускной способности по платному путепроводу с участием представителей регионального минтранса, наших специалистов и ЗАО «ИК «РПД — Рязань»», — говорится в сообщении мэрии.

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