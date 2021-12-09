Краснодарский моряк-мотоциклист ищет армейского сослуживца из Рязанской области

Социальный проект «Энергия побед», посвященный интересным и активным людям старшего поколения, стартовал недавно в России.

Социальный проект «Энергия побед», посвященный интересным и активным людям старшего поколения, стартовал недавно в России.

В первом выпуске бывший моряк Анатолий Хвостик рассказал о своей службе, увлечении мотоспортом и поделился, что много лет пытается найти потерянного флотского друга — Владимира Астахова из Шацка.

Флот и мотоспорт

«У меня ностальгия по тем годам аж до слез!» — признался Анатолий Хвостик. В 1973-74 годы Анатолий Григорьевич и его товарищ Астахов служили на ракетно-дизельном катере «Рыбачий» (имя судну дано в честь полуострова в Баренцевом море). Вместе ходили в кругосветку, побывали в двух дальних секретных походах. Ковали характер и учились узнавать цену настоящим людям. Однако после службы разъехались в разные концы огромной страны.

Анатолий вернулся в родную кубанскую станицу Старотитаровскую. Сменил водный транспорт на сухопутный, серьезно занялся мотоспортом, но о сослуживцах не забывал. И по прошествии 50 лет со дня призыва отправился на байке «Ява-350» на парад кораблей в Кронштадте в День ВМФ, надеясь повидать сослуживцев, особенно Владимира Астахова.

Путешествие в 18-летие

Поездка в город-крепость не обошлась без трудностей: однажды в дороге Хвостик упал с мотоцикла, а в Москве попал в ДТП с фурой. Поломки «чинил на коленке», ночевать приходилось в спальном мешке. Но несмотря ни на что, в 68-летнем возрасте Анатолий сумел за три дня преодолеть 2,5 тысячи километров. Уникальный марш-бросок из Краснодарского края до Кронштадта впечатлил многих: журналисты брали интервью, сыпались приглашения на телевидение. Единственное, что расстраивало — старый друг Астахов так и не откликнулся. На встречу в Кронштадте он не пришел.

Сейчас Анатолий Григорьевич готовится к очередным рекордам и дальним поездкам на мотоцикле. Планов у него много, но первостепенная задача — найти сослуживца. Надежды мужчина не теряет.

Мы просим всех, кто знает Владимира Астахова из Шацка откликнуться и помочь двум армейским друзьям встретиться.