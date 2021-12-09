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Елена Сорокина ответила на жалобы по неуборке снега и наледи в Рязани

Елена Сорокина ответила на жалобы по неуборке снега и наледи в Рязани. Глава горадминистрации опубликовала пост в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 9 декабря.

Она отметила, что ей поступали обращения от горожан. «Жители прикрепляют фотографии, из которых напрямую вытекает отсутствие работы на конкретных участках», — написала Сорокина.

В качестве примера мэр привела обращения по улице Новоселов. Местные жители жаловались не только ей, но и в паблики в соцсетях. «Дирекция благоустройства, да, не вовремя, но отработала», — заявила глава горадминистрации.

Также Сорокина отметила, что она требовала уделять внимание и новым пешеходным дорожкам, «например, на Михайловском шоссе». Мэр сообщила, что сегодня из осыпали пескосоляной смесью.

«Прошу сообщать о недостатках уборки. Читаю сама, даю указания. Особенно, если сделали некачественно, а отчитались бравурно», — написала Елена Сорокина.

Фото: личная страница Елены Сорокиной «ВКонтакте».