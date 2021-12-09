Экс-мэр Архангельска предложил переименовать город в честь Путина

Походящим названием, по мнению Александра Донского, является «Путинград».

Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил переименовать город в честь президента Владимира Путина. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил портал « Архангельск онлайн » со ссылкой на личный аккаунт экс-главы горадминистрации.

Донской в своем Instagram устроил конкурс на новый герб города. Якобы прежний вызывает негативные ассоциации из-за черта, изображенного на нем.

«У нас единственный герб в мире, на котором изображен черт. Непонятно по гербу, что он побежден или убит. Даже на гербе Архангельской области изображают, что черт повержен. Но, может, он реванш возьмет? Есть вариант, что он должен быть убит, но это слишком кровожадно. Мы не такие, хотим создавать позитивный образ города», — написал Донской.

Вместе с тем он предложил вообще поменять название города, сделать из него бренд для привлечения туристов. Походящим названием, по мнению Александра Донского, является «Путинград».

«Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить в Архангельске. Точно будут правильно осваиваться деньги. Я уверен, будет очень серьезно реализована программа развития Архангельска. Я думаю, можно объединить эти две вещи — область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области. Я думаю, это будет круто», — говорится в посте.

Фото 29.ru