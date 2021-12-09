Двух рязанских подростков осудят за мошенничество в интернете

Подростки украли больше 200 тысяч рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Рязани 2001 и 2003 годов рождения, обвиняемых в кражах с банковских счетов граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С августа по декабрь 2020 года подросток и его знакомый, достигший совершеннолетия, искали в интернете объявления жителей других регионов о продаже розничного имущества. Под видом покупателей они звонили продавцам. Во время разговора обвиняемые получали доступ к банковским счетам граждан и похищали деньги.

Всего подростки украли больше 200 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по пунктам «г» части 3 статьи 158, пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ, направили в суд.