А что в кино? «Вестсайдская история», «Большой красный пес Клиффорд» и другие новинки

Очередные премьеры не заставляют себя долго ждать, и мы вновь готовы познакомить наших читателей с новинками кино.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Очередные премьеры не заставляют себя долго ждать, и мы вновь готовы познакомить наших читателей с новинками кино. Фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история» является адаптацией одноимённого бродвейского мюзикла 1957 года, который в свою очередь основан на сюжете пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Приключенческий семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд» повествует о весьма необычном питомце — огромной трехметровой собаке. Фильм режиссера Пабло Ларриана «Спенсер», рассказывающий о принцессе Диане, впервые был представлен публике на Венецианском кинофестивале. Главную роль исполнила Кристен Стюарт. Новогоднее настроение поможет создать российская комедия «Здравствуй, дед Мороз» с Виктором Логиновым и Юрием Гальцевым в главных ролях.

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