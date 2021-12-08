Жительница Тульской области едва не погибла после удаления зуба в частной стоматологической клинике. Об этом сообщил
У 30-летней жительницы Кимовска Елены Головиной образовался абсцесс после лечения в «Дента-Профи». Из-за сильного отека женщина не могла открыть глаз, а гной чуть не попал в мозг. Ей провели серьезную операцию.
«Я подошла к зеркалу, и, когда увидела своё обезображенное лицо, я от него отпрыгнула», — рассказала женщина.
По данным telegram-канала, клиника принадлежит депутату облдумы Марине Бельковой — она же работает там главным врачом. По словам пострадавшей женщины, в разговоре с пациенткой медработник заявила, что Головина сама виновата во всем.
Отмечается, что в ситуации предстоит разобраться следкому.
Фото — telegram-канал SHOT