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Жительница Тульской области едва не погибла после удаления зуба в частной стоматологической клинике
Женщине сделали серьезную операцию.

Жительница Тульской области едва не погибла после удаления зуба в частной стоматологической клинике. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

У 30-летней жительницы Кимовска Елены Головиной образовался абсцесс после лечения в «Дента-Профи». Из-за сильного отека женщина не могла открыть глаз, а гной чуть не попал в мозг. Ей провели серьезную операцию.

«Я подошла к зеркалу, и, когда увидела своё обезображенное лицо, я от него отпрыгнула», — рассказала женщина.

По данным telegram-канала, клиника принадлежит депутату облдумы Марине Бельковой — она же работает там главным врачом. По словам пострадавшей женщины, в разговоре с пациенткой медработник заявила, что Головина сама виновата во всем.

Отмечается, что в ситуации предстоит разобраться следкому.

Фото — telegram-канал SHOT