Видео: в небе над Сочи упал метеорит

По словам эксперта, вспышка на видео означает, что объект полностью разрушился.

Видео: в небе над Сочи упал метеорит. Об этом пишет РИА Новости.

Явление заметили вечером во вторник, 7 декабря, в районе Лазаревского. Момент падения сняли очевидцы.

Глава центра астрономии и космонавтики краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов пояснил, что такое явление называется болид.

«Если объект был не со спичечную коробку (метеор), а приличный, 20-30-40 сантиметров, то он начинает дробиться об атмосферу и также разогреваться и мы видим: шлейф появляется», — уточнил он.

По словам Иванова, вспышка на видео означает, что объект полностью разрушился.