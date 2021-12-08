\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
Чтв, 09
-5°
Птн, 10
-8°
ЦБ USD 73.85 -0.29 09/12
ЦБ EUR 83.36 -0.35 09/12
Нал. USD 72.70 / 74.50 14:23
Нал. EUR 82.30 / 84.05 14:23
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
2 часа назад
282
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
4 часа назад
521
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
Вчера 12:11
1 101
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
7 003
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей без маски по фото
Продавца одного из московских магазинов оштрафовали на 100 тысяч рублей по фото, на котором он был без маски на рабочем месте.

Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей без маски по фото. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда по делу продавца продуктового магазина.

Фото, на котором зафиксирован продавец магазина, находящийся на рабочем месте без маски, в суде признали достоверным и допустимым доказательством.

Согласно постановлению, для назначения штрафа не требуется экспертиз и специального расследования. Таким образом суд отклонил жалобу оштрафованного на 100 тысяч рублей за отсутствие маски продавца.

Позже в пресс-службе Верховного суда сообщили News.ru, что решение относится к одному конкретному делу по жалобе на продуктовый магазин в московском Люблине. В инстанции отметили, что на всех россиян данная практика не распространяется.