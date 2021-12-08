Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей без маски по фото

Продавца одного из московских магазинов оштрафовали на 100 тысяч рублей по фото, на котором он был без маски на рабочем месте.

Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей без маски по фото. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда по делу продавца продуктового магазина.

Фото, на котором зафиксирован продавец магазина, находящийся на рабочем месте без маски, в суде признали достоверным и допустимым доказательством.

Согласно постановлению, для назначения штрафа не требуется экспертиз и специального расследования. Таким образом суд отклонил жалобу оштрафованного на 100 тысяч рублей за отсутствие маски продавца.