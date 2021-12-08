В Санкт-Петербурге задержали владельца сети «Рив Гош»

Августа Мейера подозревают в хищении у Сбера 2,3 миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге задержали владельца сети магазинов «Рив Гош» и совладельца онлайн-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера, а также его супругу Инну. Об этом сообщили « Коммерсантъ », а также « РБК » со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Мейера подозревают в хищении у Сбера 2,3 миллиарда рублей. По информации СМИ, банк выдал кредит на развитие бизнеса незадолго до ликвидации «Юлмарта» — организация прекратила деятельность в марте 2020 года.

По данным « Lenta.ru », Мейер и его супруга Инна проходят по делу в качестве подозреваемых. Отмечается, что им могут изменить статус на «обвиняемых».

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg