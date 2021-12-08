В Санкт-Петербурге задержали владельца сети «Рив Гош»
Августа Мейера подозревают в хищении у Сбера 2,3 миллиарда рублей
В Санкт-Петербурге задержали владельца сети магазинов «Рив Гош» и совладельца онлайн-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера, а также его супругу Инну. Об этом сообщили «
Мейера подозревают в хищении у Сбера 2,3 миллиарда рублей. По информации СМИ, банк выдал кредит на развитие бизнеса незадолго до ликвидации «Юлмарта» — организация прекратила деятельность в марте 2020 года.
По данным «
Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg