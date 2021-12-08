В Ряжске мужчина с гипертонией умер без госпитализации в больницу

Трагедия произошла около года назад.

В Ряжске мужчина с гипертоническом кризом умер без госпитализации. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Трагедия произошла около года назад. По словам супруги, ее мужа отказались принять в больнице без медицинского страхового полиса. Женщина запросила в качестве моральной компенсации 2 миллиона рублей.

Известно, что к пациенту дважды приезжала скорая. Мужчине измерили давление, поставили укол в вену, сделали кардиограмму сердца. Но его состояние не улучшилось.

При повторном вызове сотрудники скорой довезли мужчину в Ряжский ММЦ. Там его приняла для осмотра дежурный врач Татьяна Малаш.

По версии истицы, в больнице супруга попросили предъявить паспорт и медицинский полис. Поскольку в паспорте сведения о регистрации по месту жительства отсутствовали, мужчине сообщили, что полис недействителен и отказали в госпитализации.

Супруга утверждала, что была оказана ненадлежащая помощь, после чего ее муж умер.

По версии медиков, погибший поступил в больницу, однако при осмотре врача начал вести себя неадекватно и грубить. Татьяна Малаш отметила, что пациент на вопросы отвечал «ты не прокурор, чтоб мне вопросы задавать» и «обойдусь без тебя». После этого он покинул больницу.

По словам врачей, им пришлось оформить отказ от госпитализации. На следующую ночь мужчина умер.

Врачебная комиссия и судебно-медицинская экспертиза не выявили нарушений в действиях работников больницы. Полиция и старший помощник прокурора (при первом рассмотрении дела) тоже приняли позицию Ряжского ММЦ. Жене погибшего при первом рассмотрении дела отказали в возмещении морального вреда.

Однако после апелляционного представления прокурора Ряжского района в пользу супруги погибшего, потребовавшей с районной больницы 2 миллиона рублей, взыскали 50 тысяч рублей.