В Рязанской области за кражи инструментов задержали мужчину

Рецидивист совершал преступления в Шиловском, Рязанском и Рыбновском районах.

В Рязанской области задержали мужчину, подозреваемого в кражах из гаражей, домов и хозпостроек в трех районах региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Отмечается, что 28-летнего жителя Сасовского района неоднократно привлекали к уголовной ответственности за похожие преступления.

Было установлено, что мужчина ехал по региону на машине «УАЗ Патриот» и высматривал объекты, в которых можно совершить кражи. Он вскрывал замки гаражей, хозяйственных построек, а также проникал в незапертые строящиеся дома.

По предварительным данным, в течение года совершены пять краж в Рыбновском, четыре — в Шиловском и две — в Рязанском районе. Мужчина похитил бензогенератор, два сварочных аппарата, две бензопилы, две надувные лодки, мопед, велосипед, телевизор, дорогостоящие электроинструменты и другое имущество.

Таким образом, в Шилове подозреваемый демонтировал колеса с припаркованного автомобиля УАЗ и установил их на свою машину. В селе Перекаль Рыбновского района мужчина украл электроинструменты из гаража. Этим причинен ущерб на 190 тысяч рублей.

По данным оперативников, мужчина складировал имущество в квартире, снятой его родственницей в Московской области. Вещи он пытался продавать знакомым, а также с помощью сайта бесплатных объявлений и на стройках. Во время обыска в помещении полицейские нашли часть украденных предметов.

На мужчину завели уголовные дела по пунктам «б», «в», части 2 статьи 158 УК РФ («кража с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.