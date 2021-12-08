В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 220 новых случаев коронавируса

Данные на среду, 8 декабря, от федерального оперштаба.

В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 220 новых случаев коронавируса. Данные на среду, 8 декабря, опубликовал федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе выявили 57 281 случаев COVID-19.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 21 смерть от коронавируса. Всего число летальных случаев в регионе составило 2 124.

Выздоровели за сутки 513 жителей Рязанской области. Всего — 50 067.

В России за сутки выявили 30 752 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии заболели 9 895 597.

За сутки выздоровели 36 976 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 602 067 человек.

За сутки скончались 1 179 человек, всего — 284 823.