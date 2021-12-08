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В Рязанской области стали быстрее регистрировать договора долевого участия
В предыдущей редакции закона общие сроки регистрации прав составляли девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ и семь рабочих дней в случае представления документов в управление Росреестра.

С 28 октября вступили в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном управлении Росреестра.

Поправки существенно ускорят процесс оформления документов на строящееся жилье.

«Если документы для регистрации договора долевого участия (ДДУ) поданы в бумажном виде, срок регистрации составляет до пяти дней, если в электронном виде — до трех дней, если через МФЦ — до семи дней», — пояснила корреспонденту РЗН. инфо начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Рязанской области Ольга Кузнецова .

В предыдущей редакции закона общие сроки регистрации прав составляли девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ и семь рабочих дней в случае представления документов в управление Росреестра.

Норма касается только последующих ДДУ, которыми считаются те, что застройщик заключил после договора с первым участником долевого строительства.

«Большая часть застройщиков сейчас подают документы в электронном виде. Рассчитываем, что, число компаний, которые будут подавать документы именно в таком формате, благодаря корректировке законодательства существенно увеличится, так как это существенно экономит время и средства», — рассказала Ольга Кузнецова.

По информации Управления Росреестра по Рязанской области за 11 месяцев этого года в регионе было зарегистрировано 15 627 договоров долевого участия — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 3715 договоров заявители подали в электронном виде.

Активность на рынке новостроек спровоцировала оживление и на вторичном рынке жилья. За десять месяцев 2021 года зарегистрировано 24 726 договоров купли-продажи, тогда как в январе-октябре прошлого года этот показатель был почти на 30% меньше.