В Рязани умер ветеран агропромышленного комплекса Валерий Терентьев
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области выразило соболезнования родным и близким Валерия Терентьева.
В Рязани умер ветеран агропромышленного комплекса Валерий Терентьев. Об этом сообщила газета «Рязанские ведомости» в среду, 8 декабря.
В сообщении отметили, что Валерий Николаевич Терентьев внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства Рязанской области.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области выразило соболезнования родным и близким Валерия Терентьева.