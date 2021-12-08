В Рязани от коронавируса умер 21-летний юноша

Молодой человек умер еще в сентябре, но в реестр его внесли в декабре.

В Рязани от коронавируса умер 21-летний юноша. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в региональном оперштабе.

Молодой человек умер еще в сентябре, но в реестр его внесли в декабре.

В список умерших в сентябре попали 11 мужчин (21, 38, 41, 57, 58, 68, 72, 77, 80, 80, 81 лет) и шесть женщин (45, 65, 72, 72, 73, 75 лет).

В октябре в список внесли 81-летнюю женщину, а в ноябре двух женщин 62 лет и 71 года, а также 79-летнего мужчину.