В Рязани огласили приговор двум подросткам, угнавшим автомобиль

В Рязани вынесли приговор в отношении двух несовершеннолетний местных жителей, которых обвинили в угоне машины. Об этом сообщила
В июне 2021 подсудимые решили покататься на чужом автомобиле, который стоял у дома на улице Крупской.
Подростки подошли к багажнику, открыли его. Один из них залез в машину через багажник и открыл дверь второму. Затем они завели машину ключами и проехались по Московскому району Рязани.
Машина привлекла внимание сотрудников полиции, которые потребовали остановиться. Подсудимые не отреагировали и попытались скрыться. Позже водитель наехал на бордюр, а подростки выбежали и скрылись.
Несовершеннолетних обвинили по пункту «а» части 2 статьи 166 УК
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.