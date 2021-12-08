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В Рязани огласили приговор двум подросткам, угнавшим автомобиль
В июне 2021 подсудимые решили покататься на чужом автомобиле, который стоял у дома на улице Крупской.

В Рязани вынесли приговор в отношении двух несовершеннолетний местных жителей, которых обвинили в угоне машины. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне 2021 подсудимые решили покататься на чужом автомобиле, который стоял у дома на улице Крупской.

Подростки подошли к багажнику, открыли его. Один из них залез в машину через багажник и открыл дверь второму. Затем они завели машину ключами и проехались по Московскому району Рязани.

Машина привлекла внимание сотрудников полиции, которые потребовали остановиться. Подсудимые не отреагировали и попытались скрыться. Позже водитель наехал на бордюр, а подростки выбежали и скрылись.

Несовершеннолетних обвинили по пункту «а» части 2 статьи 166 УК Р. Ф. Одному из них назначили год лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на один год. Второй подсудимый получил один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в полтора года.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.