В Рязани может появиться новый лесопарк

Предложения горожан и юридических лиц по участку принимают до 15 декабря.

Администрация Рязани опубликовала постановление от 6 декабря о подготовке изменений в генеральный план города.

Документ, с которым можно ознакомиться в номере «Рязанский ведомостей» за 8 декабря, предписывает управлению архитектуры и градостроительства начать работу над проектом, меняющим назначение одного из земельных участков в 14-м квартале поселка Никуличи.

Из зоны озеленения специального назначения его планируется перевести в зону лесопарков, городских лесов и зон отдыха.

Предложения горожан и юридических лиц по участку принимают до 15 декабря. В целом на подготовку проекта выделено 30 дней.