В Рязани может появиться новый лесопарк
Предложения горожан и юридических лиц по участку принимают до 15 декабря.
Администрация Рязани опубликовала постановление от 6 декабря о подготовке изменений в генеральный план города.
Документ, с которым можно ознакомиться в номере «Рязанский ведомостей» за 8 декабря, предписывает управлению архитектуры и градостроительства начать работу над проектом, меняющим назначение одного из земельных участков в 14-м квартале поселка Никуличи.
Из зоны озеленения специального назначения его планируется перевести в зону лесопарков, городских лесов и зон отдыха.
Предложения горожан и юридических лиц по участку принимают до 15 декабря. В целом на подготовку проекта выделено 30 дней.