В Рязани арестовали бывшего сотрудника ФСБ за взятку в шесть миллионов

По данным суда, мужчина попытался помочь другому человеку.

В Рязани бывшего сотрудника ФСБ подозревают покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба Советского райсуда.

По данным следствия, мужчина, действуя в интересах другой обвиняемой, передал человеку 6 миллионов рублей. Их должны были направить в качестве взятки должностным лицам региональных СУ С. К. России и Прокуратуры.

За деньги обвиняемой должны были продлить срок ознакомления с материалами уголовного дела. Также представителям ведомств необходимо было помочь в ненаправлении дела в суд для рассмотрения.

Обвиняемый и его защита возражали против заключения под стражу. Они указали, что мужчина состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Он представился бывшим сотрудником ФСБ, имеет награды, в том числе, орден «За заслуги перед Отечеством», а также участвовал в спецоперациях, среди которых — освобождение заложников. У мужчины не было судимостей.

Обвиняемый не отрицал причастность в факте передачи денег. Его защита просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест или залог.

В итоге суд заключил мужчину под стражу до 1 февраля 2022 года включительно. Ходатайства защиты он не удовлетворил.

Постановление может быть обжаловано в Рязанском облсуде.