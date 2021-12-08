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В России предложили увеличить продолжительность отпуска работающих пенсионеров
Предложение высказал глава института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В России предложили увеличить продолжительность отпуска работающих пенсионеров до 31 календарного дня. Об этом сообщило издание RT.

Предложение высказал глава института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Письмо он направил на имя министра труда России Антона Котякова.

Он отметил, что на данный момент работающие пенсионеры имеют право на 28 дней ежегодного оплачиваемого отпуска, а также на 14 дней дополнительного отпуска без сохранения зарплаты. При этом Орлов подчеркнул, что несовершеннолетним работникам предоставляют оплачиваемый отпуск до 31 календарного дня.

«В целях поддержки граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность, многие из которых в силу возраста имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в дополнительном отдыхе, прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан до 31 календарного дня, оставив при этом право на дополнительный отпуск сроком до 14 дней без сохранения заработной платы», — указано в обращении директора института исследования проблем современной политики.