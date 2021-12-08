В Путятинском районе столкнулись два грузовика

В результате происшествия водители автомобилей получили травмы и были госпитализированы.

Во вторник, 7 декабря, в Путятинском районе столкнулись Mercedes Benz и Scania. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 13:00 в Путятинском районе на 307 километре трассы М5. 30-летний житель Скопина на Scania не справился с управлением и врезался в Mercedes, за рулем которого был 51-летний житель Саратовской области.

Водители получили травмы, их госпитализировали.

Проводится проверка.