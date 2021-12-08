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В ноябре в Рязанской области родились Мелания, Назар и Мирослав
Главное управление ЗАГС по Рязанской области опубликовало список самых популярных и редких имен, которыми жители региона называли новорожденных в предыдущем месяце.

Главное управление ЗАГС по Рязанской области опубликовало список самых популярных и редких имен, которыми жители региона называли новорожденных в ноябре. Информация появилась на сайте ведомства.

Так, наиболее часто рязанцы называли мальчиков Артемами, Максимами, Михаилами, Дмитриями, Егорами, Романами, Матвеями, Андреями, Иванами и Александрами. Среди девочек самые популярные имена — Мария, Ксения, Валерия, Анна, Варвара, Полина, Ева, София, Елизавета и Анастасия.

Среди редких имен мальчиков в регионе встречались Вениамин, Назар, Глеб, Всеволод, Родион, Платон, Станислав, Борислав, Мирослав.

Также на свет в Рязанской области появились Илона, Таисия, Пелагея, Мелания, Регина, Виталина, Злата, Святослава и Ярослава.